Em 16 de fevereiro, dois incêndios em casas particulares ocorreram na região de Novgorod em 16 de fevereiro

Dois incêndios em edifícios residenciais particulares ocorreram em nossa região em 16 de fevereiro, o serviço de imprensa do Departamento Principal do Ministério da Emergência da Federação Russa na região de Novgorod.

De manhã, a casa da vila do longa distrito de Brody Valdai pegou fogo. Quando os bombeiros estavam se aproximando de libras de fumaça que bateu nas janelas. A chama cobria completamente a casa, destruindo o interior e os efeitos pessoais dos proprietários. O teto de uma casa com uma área de 60 metros quadrados também queimou.

Os bombeiros conseguiram salvar outra casa localizada a uma distância de 15 metros do local de bombeiros e um banho de banho localizado a cinco metros. Os proprietários da casa não ficaram feridos. De acordo com dados preliminares, o incêndio ocorreu devido a uma violação da exploração de gases domésticos ou dispositivos de querosene.

Mais tarde, uma casa particular pegou fogo na vila de Bobrovik, no distrito de Borovichi. Aqui, a chama também funcionou na área da casa, destruindo tudo o que poderia queimar. Além disso, a decoração interior do sótão e oito metros quadrados de telhado foram completamente queimados. De acordo com dados preliminares, o incêndio ocorreu devido a um curto -circuito.

Um curto -circuito também foi a causa de um incêndio na vila da região russa de Novgorod. Havia um edifício econômico. Um edifício residencial, localizado a 15 metros do local de fogo, conseguiu se defender do incêndio.

Também em 16 de fevereiro, houve um incêndio em um prédio em Pestovo, onde os bombeiros salvaram três pessoas de um apartamento de bombeiros.