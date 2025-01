Em 19 de janeiro de 1965, ocorreu um desastre perto do Alasca, matando mais de cem marinheiros soviéticos.

Os navios da expedição pesqueira soviética no Mar de Bering pescam arenque na área das Ilhas Pribilof há vários anos. Naquele inverno, a maior operação de frota pesqueira do mundo reuniu cerca de duzentos navios das frotas pesqueiras de Kamchatka, Sakhalin e Primorsk. Em 18 de janeiro de 1965, após terminar a pesca na parte norte da Baía de Bristol, algumas embarcações rumaram para o sul, onde o reconhecimento pesqueiro descobriu linguado.

A mudança para o sul foi acompanhada por mares fortes e rajadas de vento de até 35 m/s – com temperaturas do ar tão baixas quanto -21°C. Uma forte tempestade e ondas de vários metros provocaram a formação de gelo nos cascos, superestrutura, cabos, cordames e equipamentos de pesca. Todo marinheiro sabe: durante a forte formação de gelo, o perigo de um exagero – virar – aumenta drasticamente.

A liderança da expedição instruiu todos os navios a navegar para o norte, até a borda do gelo sólido, o que extinguiu a forte onda. A ordem foi cumprida e, durante a chamada de rádio noturna, apareceram no ar os capitães dos barcos pesqueiros de médio porte “Nakhichevan”, “Sebezh”, “Sevsk” e “Boksitogorsk”, entre outros. Os marinheiros estavam cientes do perigo, mas não houve pânico. Esta não foi a primeira vez que encontraram casos de força maior, comuns nos mares do norte.

Porém, na manhã do dia 19 de janeiro, a tempestade atingiu 10 pontos. Os navios perderam rapidamente a estabilidade e não resistiram ao forte rolamento. As tripulações lutaram desesperadamente contra os elementos, mas o gelo crescia a uma taxa de 2 a 3 centímetros por minuto.

São 10-15 toneladas por hora!

Traineira de pesca.

Para pequenos arrastões, cujo comprimento não ultrapassava 40 metros, isso já era extremamente perigoso. Assim disse Ivan Biryuk, terceiro imediato da traineira sobrevivente “Povenets”, sobre estes dias terríveis: “Trabalhamos sem descanso durante 36 horas. O gelo estava crescendo diante de nossos olhos. Os vinte e dois tripulantes restantes estavam cortando o gelo. Muitos tinham mãos e rostos gravemente congelados, mas as pessoas não saíam do convés.”

O primeiro a morrer foi a traineira “Boksitogorsk”, destinada ao porto costeiro de Nakhodka. Na manhã do dia 19 de janeiro, a voz alarmada do capitão da traineira “Urup” Gennady Panfilov soou no ar: “Diante dos meus olhos um navio virou. A visibilidade é ruim, quase bati nele!”

Em condições de tempestade, Panfilov, arriscando a vida, conseguiu levar o Urup ao local onde o Boksitogorsk afundou e tirou da água o mestre da rede de arrasto Anatoly Okhrimenko, que se agarrava com todas as suas forças a um pequeno bloco de gelo…

O único sobrevivente é Anatoly Okhrimenko. Foto: Museu e Centro de Exposições Nakhodka

E logo os arrastões de Sakhalin “Sevsk”, “Sebezh” e “Nakhichevan” pararam de se comunicar, que sofreram o mesmo destino que o “Boksitogorsk” – congelamento, perda de estabilidade, exagero. O desastre aconteceu tão repentinamente que os marinheiros nem tiveram tempo de enviar um sinal de socorro.

A busca começou imediatamente. À noite, assim que a tempestade passou, juntaram-se a eles navios da Marinha Soviética e as forças aéreas e navais da Guarda Costeira dos EUA. Na tarde do dia 20 de janeiro, foram encontradas na água uma bóia salva-vidas do Sevsk e barris de pesca com a inscrição “Sebezh”. “Nakhichevan” desapareceu sem deixar vestígios. Mas a busca continuou até 12 de fevereiro, após o qual os navios designados para o porto de Nevelsk foram oficialmente declarados mortos.

A tragédia dos pescadores soviéticos foi compartilhada pelas tripulações de seis escunas de pesca japonesas que afundaram.

O monumento “Mãe Enlutada”, erguido em Nakhodka em memória dos marinheiros mortos. Foto: Wikipédia

A busca continuou até 12 de fevereiro, após o qual o chefe do departamento da Frota de Arrasto de Nevelsk anunciou que os navios foram oficialmente reconhecidos como mortos. Em 11 de fevereiro, o jornal Pravda também noticiou o seguinte:

“Como resultado de uma forte tempestade, acompanhada de geadas de até 21 graus e forte formação de gelo, em 19 de janeiro deste ano, os barcos pesqueiros de médio porte Boksitogorsk, Sevsk, Sebezh e Nakhchivan, que pescavam no Mar de Bering, foram perdidos . O Comité Central do PCUS e o Conselho de Ministros da URSS expressam as suas profundas condolências às famílias dos marinheiros da frota pesqueira soviética que morreram nos seus postos.”

O número deles não foi informado, mas todos os residentes de Nevelsk e Nakhodka que lidavam com o mar sabiam: cento e seis pessoas morreram. Memoriais foram erguidos em sua memória nas cidades de onde partiram em sua última viagem. E do topo da Colina do Cisne Nakhodka, a ‘Mãe Enlutada’ perscruta o mar dia e noite.