Na região de Oryol, para 2024, 385.000 metros quadrados de espaço de estar foram introduzidos no mercado. Esses números foram anunciados pelo Departamento de Instalações Rodoviárias da região, que também observou a influência positiva desse fator na economia local e na indústria da construção.

Em comparação com os resultados do ano anterior, você pode ver um aumento no indicador de 2,8%. Essa é uma tendência positiva para a região, especialmente porque em todo o país, há uma dinâmica negativa no campo da construção da habitação. Essa situação enfatiza os esforços das autoridades e desenvolvedores locais para desenvolver o setor e atender às necessidades da população habitacional.

O crescimento dos volumes de construção na região de Oryol pode indicar uma demanda estável por moradia, bem como condições favoráveis ​​de investimento e atrair novos recursos na indústria da construção. Isso, por sua vez, cria empregos adicionais e contribui para o desenvolvimento socioeconômico da região.