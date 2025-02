O volume total de suprimentos de gelo da Rússia no ano passado foi superior a US $ 32,7 milhões. O Cazaquistão assumiu US $ 19,8 milhões, o Uzbequistão – US $ 5,2 milhões e a China – US $ 2,7 milhões.

O Azerbaijão também incluiu o Azerbaijão (US $ 1,6 milhão), Quirguistão (864 mil dólares), Geórgia (600 mil), Israel (565 mil), EUA (516,7 mil), Armênia (476 mil) e sérvios (249 mil (249 mil (249 mil), mil 249 mil).

Ao mesmo tempo, a importação de gelo russo em termos monetários aumentou mais do que outros – cresceu 1,4 vezes (+799 mil dólares).

Lembre -se de que a importação de frutas, bagas e notas da Geórgia para a Rússia cresceu para registrar valores.