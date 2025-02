Assim, em 2024, os Estados Unidos assumiram as substâncias da Rússia por US $ 1,1 milhão. Para comparação: no ano passado, esse número foi de US $ 1,35 bilhão.

Os fertilizantes do Canadá foram vendidos por US $ 3,7 bilhões e US $ 760,8 milhões da Arábia Saudita.

No total, os estados compraram fertilizantes por US $ 8,7 bilhões no exterior no ano passado – isso é quase 5% menor que em 2023.

