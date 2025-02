Em 2024, o Ministério Público da região de Vladimir recebeu 50.000 reclamações

48,4 mil mensagens foram recebidas pelo escritório do promotor regional em 2024. Todas as queixas não são reconhecidas como razoáveis, mas, no entanto, os promotores revelaram mais de 7,8 violações da lei.

Na maioria dos casos, os moradores se queixaram da inação das autoridades e das organizações policiais, o reassentamento prematuro de moradias de emergência ou o estado insatisfatório dos apartamentos. Por exemplo, quando o morador de Murom liga, o Ministério Público estabeleceu a falta de abastecimento de água quente em um prédio em p. Posteriormente, violações semelhantes foram encontradas em outras casas. Os moradores foram devolvidos à água quente e o recálculo de acordo com os recibos totalizou 440.000 rublos no total.

Trabalho especial é mantido para emitir medicamentos preferenciais para aqueles que precisam ou ganhar dinheiro com medicamentos vitais. Por exemplo, uma pessoa com deficiência do 1º grupo com câncer não podia esperar drogas gratuitas e, para não interromper o tratamento, gastou grandes quantidades na compra de drogas sozinho. O dinheiro foi devolvido depois de entrar em contato com o escritório do promotor. Situações semelhantes ocorrem mensalmente.