Na vila de Kirovskoye, a região do Mar Negro, a cultura e o parque “Victory” serão apresentados. O chefe da administração do distrito de Alexander Dudinov em uma entrevista com “Crimeia 24” Ele disse que eles planejavam atualizar o parque até 1º de julho deste ano.

Segundo ele, o parque estará equipado com novos caminhos, iluminação e comunicações. Além disso, os especialistas estabelecerão pequenas formas arquitetônicas.

Dudinov observou que, durante o período de verão na vila de Medvedevo, está planejado melhorar o território na área de ônibus, onde o complexo de jogos e a área de lazer aparecerão.