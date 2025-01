O chefe da administração distrital de Tikhvin, Alexei Britsun, falou sobre o programa de renovação de instituições de ensino. Assim, já em 2025, o jardim de infância “Tchaika”, localizado na rua Uspenskaya, será reformado. Foi elaborado um projeto de renovação da escola nº 6. As obras estão previstas para 2026.

“Hoje discutimos o programa de renovação das instituições de ensino. Meus colegas e eu sonhamos que o programa inclua uma escola e um jardim de infância todos os anos.compartilhou Alexey Britsun com assinantes do canal Telegram.

O gestor explicou que a reforma não é apenas uma mudança de aparência, mas a criação de um novo espaço educacional onde todos possam encontrar o seu lugar, desenvolver-se e receber uma educação de qualidade. E de acordo com o governador Alexander Drozdenko, este programa ajuda escolas de todas as idades a “se tornarem novamente as mais modernas”.

Para transformar uma instituição de ensino, basta inscrever-se no programa de desenvolvimento integrado do meio rural.