Em 2026, as pessoas da moda em Paris e Nova York sempre usarão essa tendência de sapatos de alto valor

Se há uma coisa que as mulheres em Paris e Nova York têm em comum, é isso: elas sabem como se vestir de maneira alta. Se eles saem do Ritz ou almoçam no Upper East Side, parisienses e nova -iorquinos elegantes estão muito equipados para preparar roupas caras. Ao longo dos anos, eles usaram uma variedade de itens diferentes para fazer isso, mas em 2025, uma de suas dicas comprovadas é um sapato de couro patenteado, sendo os novos mocassins Chanel, a favorita da garota da moda.

O modelo favorito de Tiktok, que se tornou chefe, Nara Smith é um desses fãs. Smith foi visto durante o fim de semana em Nova York, vestindo uma luxuosa camada de pêlo marrom chocolate, calça preta e um par de apartamentos virais Chanel e difícil de encontrar, o que fez sua estréia na pista do resort 2025 da casa de moda francesa para A série da série no horário de Marselha. Com esta geminação, ela acrescentou um grande suéter cinza, calças pretas, jóias de ouro e um bolso de mão alto.

(Crédito da imagem: TheSwartofny / GC Images / Getty Images)

Em Nara Smith: Chanel Patent Leather Mocassins (US $ 1225)

Smith dificilmente foi a primeira pessoa na moda a colocar sapatos populares no trabalho, com criadores de conteúdo de grande coisa Veronika Heilbrunner E Sophia Roe Os dois carregando seus pares no Haute Couture Salon, em Chanel, que ocorreu na semana passada em Paris. Heilbrunner estilizou o dele com meia -calça decorada com alfinetes florais e um conjunto de saias de tweed, enquanto Roe adotou uma abordagem mais simples, carregando seus apartamentos com calças justas transparentes e um vestido de couro.

(Crédito da imagem: Christian Vierig / Getty Images)

(Imagem de crédito: Valentina Frugiuele / Getty Images)

Mas a Chanel não é a única marca a fazer sapatos mais altos com o uso de couro patenteado. Saint Laurent, Khaite, Alaïa e Toteme também usaram o material brilhante para melhorar suas coleções de calçados nas últimas temporadas, para o prazer de mulheres chiques em todo o mundo. Role para baixo para comprar os melhores pares do mercado agora.

Compre sapatos de couro patenteados:

Norte Orsay Toe Pump de Orsay Liv

Zara Balé de efeito de patente

Inibição Mule Lexie Leather

Cher Frances Tia slingback plana

Zara Bombas de flor Brevet

Manolo Blahnik ASPRO Block Talon Frond Bomba

Modificar aberto Sophia Sophia Pump no final

Aeyde Uma categoria de uma patente Mary Jane Ballet Flats

MANGA Sapatos pontiagudos com efeito de couro patenteado