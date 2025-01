Em 22 de janeiro de 1440, nasceu Ivan III – o primeiro verdadeiro autocrata da Rússia

Curriculum vitae

Ivan III Vasilyevich (1440-1505), Grão-Duque de Moscou (de 1462), filho de Vasily II. Durante o seu reinado, o núcleo territorial de um estado russo unificado foi formado e a formação do aparato estatal central começou. Anexou Yaroslavl (1463), Novgorod (1478), Tver (1485), Vyatka, Perm e outras cidades. Sob ele, o jugo mongol-tártaro foi derrubado (“de pé no rio Ugra” 1480), o Código de Leis de 1497 foi elaborado, a construção em grande escala começou em Moscou, a autoridade internacional do estado russo cresceu e o título Foi formalizado o Grão-Duque de “All Rus’”.

Título do Grão-Duque

Pela graça de Deus, o Soberano de toda a Rússia e o Grão-Duque de Vladimir, e Moscou, e Novgorod, e Pskov, e Tver, e Yugorsk, e Vyatka, e Perm, e Bulgária e outros.

Da Idade Média aos tempos modernos

Esta foi uma grande era do governo dos titãs do setor imobiliário. Ao mesmo tempo, governaram com Ivan III: Lorenzo de’ Medici, o Grande – em Florença, Mehmed II – no estado otomano. Ocorreu a formação dos canatos da Crimeia e Astrakhan, a Guerra das Rosas começou e terminou na Inglaterra, tomou forma a união dinástica de Castela e Aragão, os judeus foram expulsos da Andaluzia, os incêndios da Inquisição acenderam e os primeiros incêndios de hereges ocorreu em Sevilha.

O Khan Mengli-Girey da Crimeia, um aliado de Ivan III, empreendeu uma campanha contra a Polónia. Estava escrito: “Caminhando nos três mares de Afanasy Nikitin”. Em 1492, Ivan III fundou a Fortaleza de Ivangorod na fronteira da Livônia, em frente a Narva, e resolveu o problema de dois estados: criou uma poderosa estrutura defensiva na fronteira ocidental da Rússia e ao mesmo tempo fundou um posto avançado conveniente para ações ofensivas. , que seria levada a cabo pelos seus sucessores distantes.

Em 1493, Cristóvão Colombo descobriu a América e em 1498 Vasco da Gama pavimentou a rota marítima para a Índia. No mesmo 1498, os Pomors trouxeram Gregório Istoma, embaixador de Ivan III, para a Dinamarca. Assim, foi aberta uma rota marítima do estado russo para a Europa Ocidental – em torno de Kola e das penínsulas escandinavas.

Entre a Lituânia e a Horda

Ivan III ascendeu ao trono quando a Rus moscovita, encravada entre a Lituânia e a Horda, ainda permanecia um tributário da Horda. Na idade adulta, tornou-se marido da princesa grega Sofia, filha de Tomás Paleólogo, irmão do último imperador bizantino, sob o qual Bizâncio foi conquistada pelos turcos otomanos. E entregou aos seus sucessores um Estado centralizado independente e poderoso, com perspectivas internacionais ilimitadas no Ocidente e no Oriente. Foi durante o seu reinado que a Rússia começou a crescer de forma constante no sistema de laços económicos, políticos e culturais globais.

A. Vasnetsov. Kremlin de Moscou sob Ivan III. 1921

Oito anos após a morte de Ivan III, o principal pensador político da Renascença, Nicolau Maquiavel, escreverá o tratado imortal “O Soberano”. Uma das ideias centrais do tratado poderia ser o lema da atividade estatal de Ivan III, apelidado de Grande: “Na verdade, a paixão pela conquista é algo natural e habitual; serão aprovados aqueles que levarem em conta suas habilidades; condenará a todos ou a ninguém, mas comete um erro censurável “quem não leva em conta suas capacidades e busca a conquista a todo custo”.

V. Vereshchagin. Ivan III. Do álbum “A História do Estado Russo nas Imagens de seus Grandes Governantes”. 1890 Foto de : NEB

Ivan III foi um estadista sábio e um verdadeiro político. Ao realizar conquistas ou unir antigas áreas específicas ao redor de Moscou, ele sempre levou cuidadosamente em consideração as possibilidades – tanto as suas quanto as da Rússia. Ele era um mestre em combinações de múltiplos movimentos, espalhados pelo espaço e pelo tempo. Em duas etapas, ele liquidou a independência do “Sr. Veliky Novgorod”, anexou-a a Moscou e tornou-a parte integrante do Estado, não diferente em estrutura das outras partes. Em vários passos ele se libertou da dependência da Horda. E tudo isso aconteceu com custos ótimos: na resolução das tarefas principais, o Estado não sobrecarregou suas forças e não esgotou o tesouro.

Libertação da Horda

Sob Ivan, o Grande, a Rus moscovita libertou-se do poder supremo do Khan da Horda, deixou de prestar-lhe homenagem e adquiriu a soberania do Estado como Grão-Ducado de Moscou.

K. Makovsky. João III e embaixadores tártaros. 1870

Em 1472, Khan Akhmat, preocupado com o fato de Ivan III estar subjugando Novgorod, o que foi reivindicado pelo Grão-Duque da Lituânia e pelo Rei da Polônia Casimiro IV, que recebeu de Akhmat um rótulo pelo poder sobre Novgorod, iniciou uma campanha contra Moscou . Casimiro IV, cujas reivindicações de se tornar o suserano do “Senhor de Veliky Novgorod” eram apoiadas pela nobreza de Novgorod, era um aliado de Khan Akhmat, mas, como logo se descobriu, não era um aliado muito confiável. Em 29 de julho de 1472, o exército de Khan Achmat aproximou-se da cidade de Aleksin, na margem direita do rio Oka. A cidade resistiu heroicamente durante dois dias, mas foi capturada e queimada pela Horda. No entanto, naquele momento, um exército de Moscou apareceu na margem esquerda do rio, que repeliu com sucesso a tentativa do inimigo de cruzar o Oka. Na noite de 1º de agosto, Achmat retirou-se.

A partir de então, Moscou parou de prestar tributo à Horda, mas continuou a trocar embaixadores com a Horda por vários anos.

Até o verão de 1480, Khan Akhmat nunca ousou empreender uma nova campanha contra Moscou. Só depois de concordar com uma aliança militar com Casimiro IV é que Achmat embarcou numa segunda campanha. De setembro ao início de novembro, ocorreu a famosa “resistência ao Ugra”: as lavagens de Moscou e da Horda ficavam em margens diferentes do rio fronteiriço que separava as possessões de Moscou das da Lituânia. Nenhum dos lados se atreveu a tomar medidas decisivas. O frio começou. Sem esperar reforços de Casimir, Achmat conduziu a Horda para a estepe. Este foi o melhor momento de Ivan, o Grande. A Grande Horda nunca mais reivindicou a supremacia sobre o Grão-Ducado de Moscou.

Historiadores sobre Ivan III

O historiador estatal Nikolai Mikhailovich Karamzin escreveu sobre o Grão-Duque da seguinte forma: “Ele às vezes parecia ansioso e indeciso, porque sempre quis agir com cautela. Este aviso é cautela: não nos emociona como uma coragem magnânima, mas com sucessos lentos, como se incompletos, dá força às suas criações. O que Alexandre, o Grande, deixou para o mundo? John deixou para trás um estado incrível no espaço, forte nas pessoas, ainda mais forte no espírito. a Rússia de Oleg, Vladimirov e Yaroslav morreu durante a invasão mogol; a atual Rússia foi formada por John.

A acalentada ideia do historiador encontrou uma concretização plástica na escultura do majestoso monumento.

Em Novgorod, o Grande, anexado a Moscou por Ivan III, na camada intermediária do monumento multifigurado “Milênio da Rússia”, vemos Ivan, o Grande, cuja figura simboliza o momento chave na formação do Estado russo – sua criação do autocrático reino russo (1491). Ivan III é imortalizado em vestes reais, o boné Monomakh, com cetro e orbe, e recebe um sinal de poder – um rabo de cavalo – de um guerreiro ajoelhado da Horda de Ouro. Perto dali, aos pés do Grão-Duque, jaz um lituano derrotado em batalha e um cavaleiro da Livônia derrotado com uma espada quebrada (voltado para o leste). Ao fundo está a figura de um homem ‘siberiano’ de costas, apoiando o Estado, simbolizando o início da anexação da Sibéria ao reino russo.

A figura de Ivan, o Grande, no monumento “Milênio da Rússia” em Veliky Novgorod Foto: Voevoda/Wikipedia

Karamzin fundamentou detalhadamente os direitos do Grão-Duque à grata memória de seus descendentes:

“João III é um dos poucos monarcas escolhidos pela Providência para decidir o destino das nações durante muito tempo: ele é um herói não só da história russa, mas também da história mundial. Um novo sistema estatal emergiu, junto com o novo poder da. soberanos, em toda a Europa…

Nascido e criado como tributário da horda das estepes, João tornou-se um dos monarcas mais famosos da Europa; sem educação, sem instruções, guiado apenas pelo espírito natural, pela força e astúcia, restaurando a liberdade e integridade da Rússia, destruindo o reino de Batu, oprimindo a Lituânia, esmagando a liberdade de Novgorod, confiscando heranças, expandindo os bens de Moscou. …O resultado foi que a Rússia, como potência independente, levantou majestosamente a cabeça para as fronteiras da Ásia e da Europa, calma dentro e sem medo dos inimigos externos. Ele foi o primeiro verdadeiro autocrata da Rússia e forçou os nobres e o povo a reverenciá-lo. Tudo passou a ser uma ordem ou favor do soberano. Escrevem que mulheres tímidas desmaiavam com o olhar raivoso e ardente de João, que os nobres tremiam durante as festas no palácio, sem ousar sussurrar uma palavra, enquanto o monarca, cansado de conversas barulhentas, aquecidas pelo vinho, adormecia durante horas. uma vez no jantar: todos ficaram sentados em profundo silêncio esperando a ordem para diverti-lo e se divertir.