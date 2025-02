Em 7 de fevereiro de 1920, Alexander Kolchak foi baleado em Irkutsk

Após 24 dias, Kolchak foi baleado em Irkutsk. E apenas três meses depois, em 12 de maio de 1920, o Sibrevok publicou uma acusação “no caso do governo auto -refinado e rebelde de Kolchak e seus inspiradores”2.

Um copo de chá

De 20 de janeiro a 6 de fevereiro, Kolchak foi entrevistado por membros do Comitê de Investigação Extraordinária nomeada pela liderança do Centro Político -a organização revolucionária social -Menshevique, que pertencia às autoridades de Irkutsk naqueles dias. Nove reuniões ocorreram nas quais os membros do comitê não puderam fazer acusações reais a Kolchaak. Uma parte significativa dos protocolos é dedicada a esclarecer as circunstâncias de sua biografia pré -revolucionária; Somente no final começou a pedir para envolver o período da Guerra Civil.

Mas esse “editado” e, como comprovado agora, os protocolos de interrogatório distorcidos começaram a se retirar, a partir da década de 1930, das bibliotecas e eram praticamente inacessíveis para os leitores.

Após a transferência de poder pelo Centro Político, o Comitê Revolucionário Militar tornou -se presidente do Comitê de Inquérito. Chudnovsky é um morador de Berdichev, um revolucionário profissional que era prisioneiro em Krasnoyarsk e Irkutsk desde junho de 1918 (foi capturado por Tchecoslováquia). O novo presidente iniciou sua atividade tentando privar Kolchaak de um copo de chá, que geralmente era servido durante interrogatórios. Então um dos membros da Comissão – Socialista Revolucionário Ig Lukyanchikov – deu seu copo ao almirante3.

Reunião do Comitê Provincial de Irkutsk do RCP (B). A extrema esquerda é SG Chudnovsky.

Interrogatórios recentes foram realizados contra os antecedentes de uma situação altamente agravada em Irkutsk -partes de Major -Major Snoetakhovsky, nomeadas em 25 de janeiro de 1920 pelo comandante -em vez de Chefe da Frente Oriental. No caso de The Fighting em Irkutsk, Chudnovsky foi instruído a formar um destacamento que Kolchak poderia trazer para um lugar mais confiável. Ele continuou a partir de 18 a 20 pessoas da “cabeça principal” da revolução do balcão. E rapidamente montou uma lista4Em que o Revokom atribuiu os dois primeiros sobrenomes – Kolchak e Pepelyaev.

Presidente da Comissão Investigativa SG Chudnovsky.

Criptografia de Lenin

Durante anos, os pesquisadores ocuparam a pergunta: ou o presidente do Conselho de Comissões Populares Vi Ulyanova (Lenin)? O argumento mais importante para esta versão é o memorando codificado de Ulyanov, endereçado ao vice -presidente do Conselho Militar Revolucionário da República de Em Slyansky:

“Não espalhe notícias sobre Kolchak, não imprima exatamente algo e, após a ocupação de US Irkutsk, envie um telegrama estritamente oficial com uma declaração de que as autoridades locais vieram antes de nossa chegada sob a influência da ameaça de Kappel e os perigos do Guarda Branca -Smameringen em Irkutsk “5.

Durante muito tempo, este memorando foi considerado evidência irrefutável de que Kolchak foi morto de Moscou por ordem. Mas em 1999 o documento foi publicado pelos Arquivos Estaduais Russos da História Política Social, que indica a data em 24 de fevereiro de 1920, em outras palavras, foi uma pergunta na observação de Lenin sobre o fato já realizado, ele teve que apontar Simplesmente justificado e dê suspeitas de “desempenho amador” do Sibrevkom.

Esta versão foi expressa em seu livro por PN Zyryanov6. É confirmado pelo telegrama codificado em Smirnova, enviado a Ulyanov e presidente do Conselho Militar Revolucionário da República de Ld Bronstein (Trotsky) de Krasnoyarsk em 26 de janeiro de 1920:

“Eu relato que: o primeiro – em Irkutsk, as autoridades transferidas dolorosamente para o Comitê Comunista <...> Quinto – hoje à noite, a sede do Irkutsk dos comunistas no rádio (com o correio confirmou) para que Kolchak, em caso de perigo, foi trazido de Irkutsk para o norte se não for possível salvá -lo dos tchecos e depois atirar na prisão7.

De qualquer forma, fica claro que a implementação de Kolchak e Pepelyaev foi um ato de represálias extrajudiciais. Isso foi indiretamente reconhecido pela liderança dos bolcheviques -o post -fit da acusação dos pós -fatos. É também sem dúvida como o historiador VG Handorin, “… que a decisão sobre a implementação de Kolchak logo após a decisão oficial do Comitê Executivo Central de All -Russiano e o Conselho de Comissões das Populares sobre a abolição da pena de morte de janeiro de janeiro 17 1920 foi tirada “8.

Kukryniks. Caricatura em Kolchaak. Poemas do braço demyan.

Trágico

De acordo com a versão mais comum, a vida dos prisioneiros interrompeu em 7 de fevereiro de 1920, Alexander Vasilievich Kolchak e Viktor Nikolaevich Pepelyaev foram mortos perto da foz do rio Ushakovka enquanto os Angara voavam para o Angara. Eles foram baleados por membros da equipe de Levoyer9. Os corpos dos mortos foram abaixados na forma de gelo no gelo do angara, em frente ao mosteiro de Zamensky.

O Omsk -herenhuis van de Batyushkins, onde em 1919 a casa do governante supremo de Admiraal Kolchak estava localizado.

As memórias de três participantes e as testemunhas diretas da execução – comandante da prisão vi foram armazenadas. Ishaev10SG Chudnovsky11 e comandante de Irkutsk Bursaka (B.Ya. Blatlinder)12. Além disso, o jornalista B. Kamov citou fragmentos em 1992 de decodificar gravações de áudio de entrevistas com um dos membros da equipe de tiro KD Vaganov13.

Os detalhes de cada uma das testemunhas oculares têm suas próprias. Separadamente, vale a pena interromper as memórias de Chudnovsky, escritas e publicadas pela primeira vez em Hot Chase, ainda não editadas em publicações adicionais. De acordo com a primeira versão do Presidente do Comitê de Inquérito, tudo aconteceu da seguinte maneira: “… Cheguei à prisão para cumprir a vontade do Comitê Revolucionário. Depois de garantir que a guarda consista em camaradas leais e confiáveis, Cheguei na prisão e fui executado na célula de Kolchak, o almirante não dormia em um casaco de pele e um chapéu.

Kolchak e Pepelyaev foram trazidos para a colina na beira da cidade, eles foram acompanhados por um padre, eles tomam banho alto.

Eu coloquei os dois no topo da colina. Kolchak, esbelto, raspado com flexibilidade, parecia um inglês. Pepelyaev é curto, grosso, muito pálido, com os olhos fechados a aparência de um cadáver.

Nossos camaradas lançaram a primeira salva e depois para a fidelidade do segundo – tudo acabou.14.

Após a implementação

Assim que as informações sobre o assassinato de Kolchak e Pepelyaev se espalham (tanto na Rússia quanto no exterior), muitos têm dúvidas sobre o local e até o método para cometer um crime. Alimentou parcialmente esses rumores e os participantes dos próprios eventos.

“De acordo com um dos contemporâneos, (…) SG Chudnovsky”, foi absolutamente afirmado que o almirante não foi filmado: “criamos o sensível e econômico” “(em outra versão da história:” Nós não fizemos ” T fazê -lo … a implementação foi inventada cada vez mais economicamente “) – e mesmo se você mantiver a esperança de uma interpretação alegórica dessas palavras zombeteiras ou de toda a história, considerando apócrifa, os documentos parecem indicar as mentiras de muitas vezes publicadas Descrições soviéticas da morte de Kolchak nas margens do rio Uhakovka … ” – escreve o biógrafo kolchak como kruchinin15.

Sob os documentos do neto de Admiraal Alexander Rostislavich Kolchak (1933-2019) e após sua morte vendida no leilão (felizmente, a maioria desses jornais únicos retornou à Rússia), uma carta foi criada em 1920 por uma certa viúva de S. Palavin Kolchaak SF Omirova:

“Quando ele foi levado à execução, ele estava completamente calmo e pediu para dar apenas alguns minutos em que se concentrou e depois disse:” Estou pronto! “Havia uma ordem para atirar, mas os soldados se recusaram a matá -lo.16.

As circunstâncias da morte de Kolchak quase imediatamente começaram a crescer com lendas. De acordo com um deles, antes de sua morte, o almirante cantou um romance “Gori, Gori, My Star”, pelo outro depois que Kolchaak fumou o último cigarro, ele apresentou um soldado de cigarros sérbanos da equipe de execução. Os mitos das massas surgiram sobre o ‘Graf van Kolchak’. A versão que os corpos dos realizados foram viciados sob a água para o gelo e foram enterrados em Irkutsk anunciados por Sp Melgunov em seu livro “A tragédia do almirante Kolchak”, da qual a primeira edição foi publicada em 1930-1931. Já no século XXI, informações sobre rumores foram criadas em historiadores locais -dizem, em abril, depois de abrir o gelo no hangar, o corpo de Kolchak apareceu perto da vila de Ust -Maid, onde o agricultor local encontrou e enterrado isto ….

A cruz no local de Av Kolchak e VN Pepelyaeva. Irkutsk. 2007

Todas essas ficções novamente indicam o quão grande o interesse em Kolchak estava entre os contemporâneos. E como é interessante ser descendente.

17 de fevereiro de 1920 Viúva de Pepelyaev, e dois dias depois, e Av Timirev apresentou petições ao Comitê de Investigação Extraordinária com um pedido para dar a eles os órgãos executados.

Em 20 de fevereiro, o comitê transferiu a declaração de Pepelyaeva para Irkutsk no Revam: “Não há obstáculos à liberação do corpo”.

Em 23 de fevereiro, Pepelyaeva e Timirva responderam que os corpos de Pepelyaev e Kolchak foram “enterrados e não foram dados a ninguém”.

Só podemos adivinhar o que se entendeu por funeral: um buraco no rio Ushakovka ou um túmulo no jardim da prisão …17

Uma folha rasgada do calendário

Em 1969, Anna Vasilievna Timireva – o último amor de Av Kolchak – escreveu estas regras:

E todos os anos no sétimo de fevereiro

Um com minha memória teimosa

Eu encontro o seu de novo.

E aqueles que sabiam que você não está muito tempo

E aqueles que vivem – todos há muito se esquecem.

E este é o nojento para mim, dia –

Para eles da mesma forma que todos os outros –

Uma folha rasgada do calendário18.

Anna Timireva