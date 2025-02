Em 7 de fevereiro de 1943, o primeiro trem do grande país chegou ao Leningrado sitiado

A chegada do primeiro trem do grande país à estação da Finlândia em 7 de fevereiro de 1943

As unidades soviéticas quebraram em janeiro de 1943 pelo bloqueio de Leningrado, como resultado da operação de Iskra, a cidade de Shlisselburg foi libertada e empurrou as tropas inimigas de Ladoga da costa sul de alguns quilômetros. Uma linha ferroviária foi colocada nesse corredor estreito, que recebeu o nome oficial “Victory Road”. E o não oficial – “corredor da morte”. Foi essa rodovia que se tornou a artéria mais importante que forneceu a cidade faminta.

Todo mundo conhece o modo de vida que correu ao longo do gelo do lago Ladoga. O padrão geral de Shlisselburg não recebeu essa glória. Mas foi exatamente pelos 15 meses que permaneceram até que o bloqueio foi completamente removido que três quartos da carga de Leningrado foram entregues.

A estrada com um comprimento de 33 quilômetros com duas estações intermediárias, três pontes de madeira, os dispositivos para suprimento de água e energia elétrica foram construídos em 17 dias para 5 mil pessoas, principalmente mulheres. Foi colocado em uso em 5 de fevereiro de 1943, até 10 de março de 1944.

No caminho da rodovia, havia rios nasais e preto e a barreira de água mais importante – Neva. Como resultado, eles construíram um semicircular (essa forma tem mais resistência à pressão da corrente do rio) uma ponte com uma água baixa de 1,3 mil metros de comprimento por 2650 rio ​​no fundo e pilhas de madeira congeladas no gelo. Esta ponte temporária foi coletada em 11 dias.

O primeiro trem do Big Country chegou à Estação da Finlândia por 7 minutos em 7 de fevereiro de 1943. Ele trouxe 800 toneladas de manteiga – 40 vagões. Os gestos foram enviados na direção oposta.

No final de maio de 1943, 25 a 30 composições chegaram a Leningrado por dia. De fevereiro a dezembro de 1943, 3105 foram perdidos em Leningrado e 3076 trens de Leningrado. 9.000 toneladas de carga podem executar um escalão e substituir um máximo de mil caminhões de meio meio que tocam. 75% da carga chegou a Leningrado por trilho.

Inicialmente, as composições só se mudaram à noite, mas em março de 1943 eles foram durante o dia. Eles andavam “caravanas”: vários trens para Leningrado, depois de volta – na direção da grande terra. Esse sistema foi autorizado a pular o número máximo de composições na linha ferroviária. A princípio, os intervalos entre os trens eram cerca de meia hora, depois de um tempo foram reduzidos para quase 5 minutos.

A ponte da piscina sobre o Neva em Shlisselburg. 1943 Foto: Wikipedia.org

A ferrovia foi construída e realmente negociada sob bom bombardeio: nas alturas de Sinyavinsky, havia quase trezentos armas inimigas e os sapadores foram neutralizados ao colocar os caminhos de cerca de dois mil conchas e minas não reduzidas. De uma coluna de vapor de 600 pessoas a cada terço, 175 pessoas ficaram feridas. 1200 vezes eu tive que restaurar a rota após hits diretos da artilharia inimiga.

“Nós jogamos cansados ​​da morte”

“Nós usamos da seguinte maneira: seguindo a floresta, obtivemos alta velocidade e, quando saíram para o local aberto, fecharam o controlador. Sem fumaça e vapor, a locomotiva do vapor foi para o próximo quilômetro, onde a inclinação começou e a composição correu vários Quilômetros com lentidão, tivemos que abrir o vapor.

Das memórias do motorista VM Eliseeva

“… a locomotiva do vapor 718-30 foi disparada. A estrada foi danificada. O caminho estava coberto de terra. Correção e depuração do caminho foram feitas pela brigada para bombardeamento discreto. O trem foi removido por não danificado. Mais tarde, o trem tornou -se sujeito a ataque aéreo.

Do diário da 48ª coluna de vapor de uma reserva especial do NKPS