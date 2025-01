Em Altai, um adolescente atacou um transeunte -uma faca

Na noite de 30 de janeiro, um adolescente de 15 anos pegou uma faca, saiu e começou a assistir compradores na loja.

“Quando ele viu que uma das mulheres liberou dinheiro, ele a seguiu e atacou a casa no pátio, bateu na cabeça e bateu nele” – – ” – – relatório Su tfr no território Altai.

O adolescente exigiu que ele desse dinheiro e depois atingisse a mulher com uma faca nas costas e pegou sua carteira. O jovem tentou escapar, mas foi mantido pelo marido da vítima.

De acordo com dados provisórios, o adolescente decidiu sobre o roubo por causa do dever em relação a um amigo. Ele foi registrado anteriormente no sistema de prevenção. A questão da escolha de uma medida preventiva é determinada. A mulher ferida é admitida no hospital.