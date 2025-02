Em Altai, um regime de aumento da prontidão introduzido após um terremoto

Nos distritos de Kosh-Agach e Ulagansky, as aulas de escolas e eventos maciços foram cancelados.

Nas quatro aldeias do distrito de Kosh-Agach, são possíveis problemas com o suprimento de água, as investigações de venda estão sendo realizadas, se necessário, a entrega da água potável é organizada.

Um estudo de socialmente significativo e em construção está sendo realizado. Em várias áreas, os danos foram registrados, de acordo com a avaliação provisória – “insignificante, não relacionada à construção de edifícios”, escreve Turchak em seu canal de telegrama.

Todos os objetos com redondos -a estadia das pessoas trabalham como de costume.

“Nas redes sociais, são registrados relatos de destruição. Eles não são verdadeiros. Peço aos moradores que confiem e continuem com calma confirmados”, disse o chefe da região.