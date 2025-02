Em Anapa na costa após a tempestade, pequenas frações de óleo combustível foram encontradas

“Com base nos resultados da inspeção de áreas em 11 áreas atribuídas às ordens dos municípios, descobre Novas pequenas explosões de óleo combustível “, disse a mensagem.

Ao mesmo tempo, houve uma investigação sobre o estado das estruturas de proteção. É enfatizado que todos eles passaram o golpe dos elementos (houve uma forte tempestade há mais de um dia).

“As frações do óleo combustível estão concentradas nas áreas entre a água -uuraz e o eixo protetor. Os esforços mais importantes para limpar a costa estão concentrados”, especificou o o operastan.

De acordo com Oleg Chelyadinov, vice-chefe do Serviço Regional de Emergência de Krasnodar, de Kuban-Spa, o eixo de proteção lidou com sua tarefa.

“Há áreas em que o eixo está sujeito a restauração, também existem áreas em que é necessário realizar uma auditoria e a substituição operacional de redes, incluindo manchas ou falhadas”, afirmou. “O mais importante é que, durante a tempestade, o Mazut, que foi descoberto ao longo da costa, Eu não entendi No corpo principal da praia. “

Como já o “RG” sobre a limpeza das praias em Anapa van Het Zand a partir de 17 de fevereiro, de 600 a 300 pessoas – elas reduzirão o número de voluntários. Isso se deve à transição para métodos industriais para limpar a areia através do óleo combustível.