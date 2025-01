Em Arkhangelsk, a doutrina do Ministério de Situações de Emergência sobre a proteção do Ártico

Na região do noroeste envolvido Cerca de 2,2 mil pessoas e cerca de 460 unidades de equipamentos. Como chefe do Ministério da Emergência da Rússia, Alexander Kurenkov notou o ritmo ativo do desenvolvimento socioeconômico e projetos de infraestrutura em larga escala no Arctic Op, o aumento anual no volume de transporte de frete ao longo da rota do Mar do Norte contribuirá para novos desafios e ameaças. É por isso que é necessário desenvolver um sistema de proteção integrada da população e das áreas do Ártico.

Os exercícios serão atendidos por delegações de mais de 20 serviços de emergência da Ásia, África, Oriente Central, Europa e CEI.

Em Arkhangelsk, 25 autoridades executivas federais, 2 empresas estatais e 17 grandes empresas participam dos exercícios. Eles resolverão 93 tarefas experimentais, hoje oito incidentes convencionais funcionarão. Este é um acidente no navio ao passar pela rota Noord -Sea, uma colisão de trens ferroviários, o fracasso de um ônibus sob o gelo em Karelia, uma avalanche em um complexo de esqui na região de Momansk, um petróleo -petróleo com um Tanque de 50 mil metros cúbicos no Okrug Autônomo Nenets e em outros.