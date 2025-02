Em Arkhyz, eles planejam construir um hotel com um observatório de telhado

Até 2026, eles planejam criar um hotel único com uma obstrução no telhado no território da estação de todas as estações da montanha em Arkhyz, disse o diretor-geral Roman Kiranchuk. Ele também disse a jornalistas que o resort do resort destinou -se a equipar um novo objeto de hotel com tecnologias inteligentes da casa e inteligência artificial.

Este ano, outros quatro hotéis devem ser colocados em serviço em Arkhyz. Em 2024, seis hotéis foram abertos aqui e os hotéis românticos e românticos foram reformados.

Antes, foi relatado que o festival de três dias de música e esportes será realizado em Arkhyz.