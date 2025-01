Em Astrakhan, uma dívida de 5,5 milhões de rublos foi amortizada com um participante do SVO e a casa foi devolvida

Segundo o departamento, a partir de 1º de dezembro de 2024, o procedimento de execução hipotecária de dívidas de quaisquer empréstimos, inclusive hipotecas, será encerrado em relação aos participantes do SVO que tenham celebrado contrato com o Ministério da Defesa por um período superior a um ano . As condições obrigatórias aqui são que as obrigações de crédito do devedor devem ser declaradas incumpridas por decisão judicial e o valor de todas as obrigações emprestadas não deve exceder 10 milhões de rublos. Os cônjuges dos militares também podem fazer uso deste direito. Você pode entrar em contato com um oficial de justiça para isso.

“Você também pode enviar uma inscrição remotamente por meio de sua conta pessoal no portal de serviços governamentais. Além disso, todos os participantes do SVO que não cumpram os critérios estabelecidos têm o direito de suspender o processo de execução. Esta medida não se aplica apenas a pedidos de pensão alimentícia. obrigações de indemnização por danos à vida ou à saúde dos cidadãos, incluindo os relacionados com a morte do chefe de família, bem como reclamações patrimoniais decorrentes de crimes de corrupção”, explicou a assessoria de imprensa.