O principal prêmio do Festival de Sandance deste ano foi para a atrofia – o drama da atriz e diretora Haley Gates sobre as falsas aldeias iraquianas na Califórnia, onde os soldados dos EUA treinaram antes de enviar para a zona de guerra. A pedido da Medusa, a crítica de cinema Elena Smolina diz a este projeto humorístico, que finalmente falhou. Mas ainda assim, ele foi surpreendentemente levado pelo primeiro prêmio do prestigiado cinema.

A Atropy, uma imagem de estréia de um jornalista para mais publicações, um modelo e Haley Gates, um conceito brilhante, original e quase perfeito. Existem vinte aldeias decorativas na Califórnia, que lembra exatamente o iraquiano. Os bazares são barulhentos neles, caminhões chocam no bar, as pessoas estão correndo nas ruas estreitas. Essas pessoas são estatistas. No quintal de 2006, nesses assentamentos, os soldados dos EUA na guerra.

Baseado neste material incrível, portões primeiro tiro Curta -metragemTornou -se parte do almanaque da marca Miu miu e, cinco anos depois, eles conseguiram remover a versão completa da história. Seu personagem principal – não é uma atriz iraquiana americana de muito sucesso (Alia Shokat), praticamente de acordo com Stanislavsky, trabalha em uma “caixa” – como um nome militar de atropopia, a versão da Califórnia do Iraque.

A China americana tem uma rica tradição de farsa anti-guerra: a atropia mais claramente está se movendo com o “Espital militar” de Robert Oltman (o filme Gates é dedicado à sua avó Joan Tuksbury, que escreveu o roteiro de dois filmes de Oldman- incluindo o brilhante “Nashville”). Gates conhece claramente a existência de comédias sobre o exército dos EUA do período Bushevski, por exemplo, o). Ela abre um filme que é muito adequado para uma citação dos American Satirist Ambrose Bears: “A guerra é a maneira do Senhor de ensinar americanos de geografia”.

Para “atropopias”, ela trabalhou em uma pseudo -eucha – e estudou todos os detalhes lá. Mas a imagem é surpreendente sob o ônus de inúmeras observações-o filme está sempre tentando dizer algo e, no final, não diz nada. Como seu personagem principal Fayruz, a pintura está com pressa do objetivo e, como resultado, simplesmente causa confusão. Existem várias linhas potencialmente muito cinematográficas na história das heroínas, mas nenhuma delas foi considerada de maneira bastante consistente e coerente para se tornar central (e que o tema central pode aparecer no filme).

Fayeruz sonha com Hollywood, mas trabalha em uma “caixa” – qualquer “terrorista” com um cinto suicida, depois um DVD “vendas”. Os papéis centrais são dados por atores com membros amputados ou Gloria mexicano – que, no entanto, entra no papel, ele se decompõe e se move do árabe para o espanhol, gritando a “cadela do filho”.

Ainda assim, Fireuz espera alguma coisa. No início do filme, ele apenas grava – o teste e está tentando se provar quando os verdadeiros cineastas de Hollywood (Chenning de Tatum) vêm atrofiar, mas essa linha se dissolve imediatamente no filme – e não lidera nada. A história de amor entre Fireus e veteranos sob o pseudônimo Abu Dais (Kalum Turner) também não tem amplitude nem desenvolvimento – essa é uma história confusa sem dramaturgia, que não pode ser ligada.

“Ensinamos adolescentes a melhorar nosso país”, diz o colega Fayruz na “caixa” mais próxima das finais. Esta é a terceira direção promissora em que ele poderia ir, mas o filme não foi. É difícil dizer que pecado no cinema é pior – comédia na qual cenas de comédia não funcionam ou falta de lógica interna, regras pelas quais há um mundo fictício do cinema. Mas a Atropy reuniu bingo.

Por que os heróis – soldados e atores – levam a simulação a sério? Por que Fireus está fazendo lá? Por que não sair? Quais são as apostas? O que acontecerá com o soldado em caso de erro? E com um ator? Quando muitas respostas inseguras podem receber essas perguntas, é um sinal muito ruim para o filme.

Atropopia, mais do que impedida de críticas, talvez a vitória mais incomum para sandans ao longo dos anos (e depois de todo este ano houve outro favorito – um ótimo filme “Sorry, Baby” Eve Victor). E outra confirmação de que um conceito brilhante e espetacular nem sempre é suficiente para causar a impressão. A coisa mais interessante do filme sobre “caixa” é a “caixa em si”. Isso fica claro desde o início – e em uma hora de quarenta telas, os criadores do filme não podem adicionar nada a essa circunstância.

