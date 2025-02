Segundo os historiadores, a construção do Kapitaaldijk em Balaclava ocorreu no início do 1880-90. Foi então que as armas antigas foram mortas nela para que elas pudessem servir para espreguiçadeiras e iates. As armas instaladas pelos troncos para cima podem ser vistas nas pinturas e nas fotos de Balaklava.

Não foi fácil conseguir as armas. As tribos foram subterrâneas a uma profundidade de aproximadamente um metro. Para não danificar os artefatos, os funcionários derrotaram primeiro a camada de concreto de dez centímetro. Havia uma alvenaria. Aparentemente, as armas no século foram cobertas pela última vez com pedras e, posteriormente, foram preenchidas com concreto. A alvenaria foi desmontada e trouxe as armas com um guindaste.

“As armas serão transferidas para a restauração”, disse Vitaly Dunaisov, representante do PJSC Mostotrest. “Após o trabalho de restauração, a tarefa é reduzir as armas para o Jachtmarina, onde elas serão usadas como elementos de melhoria”.

Sabe -se que uma das armas é uma alga marinha de 18 quilos, a segunda é um obstáculo de 12 libras. O ano e o local de produção podem ser determinados durante a restauração. Uma das armas durante a reestruturação do dique ficava a alguns metros da água. Nos últimos anos, ela foi exibida na entrada da ex -Café ‘Fisherman’s Hut’. E o segundo ainda estava na beira da costa e até o último minuto ser usado para mentir.

A propósito, essas armas estavam anteriormente no centro de Sevastopol, nas margens da Baía do Sul. Eles foram desmontados em 2018 e transferidos para o museu.

“Quase não há tribos para a vaga, como em Balaclava”, disse o historiador, autor do canal do Telegram “Arquitetura ou Sevastopol” Stepan Samoshin. – Eles são um marco há mais de 130 anos. Poom Pali ou portões de armas são um detalhe característico das cidades portuárias que armazenaram o espírito do romantismo do mar e dão uma sensação da história desses lugares.