Em Bashkiria, eles decidiram controlar as atividades dos curandeiros folclóricos

“Para obter permissão, você deve enviar um pedido e adicionar a conclusão da Associação Russa de Medicina Tradicional – está localizada em Moscou. O Registro, “O Ministério da Saúde da República da Rússia, explicou. As permissões são emitidas por um período de cinco anos e podem ser retiradas pela decisão do mesmo comitê. O procedimento para esses procedimentos é regulado pela lei federal “sobre os princípios básicos da proteção da saúde dos cidadãos na Federação Russa” e ordens do ministério. Agora existem apenas sete pessoas no registro. Entre eles estão um viajante conhecido na República, um curandeiro de Mari El, Costopol e outros.

O Hiroretsky -HirudotherApist Leonid Yakovleva expirou em dezembro do Ministério da Saúde. Ele enviará uma nova inscrição. “Em geral, ninguém nunca pediu essa permissão. , então, com minha permissão de mim, haveria mais problemas do que sem ele, o que significa que estou apenas ocupado com atividades empresariais ilegais callier ”, diz o hirudotherapeuta. A propósito, ele tem uma educação médica. Mas ele não precisa de uma licença. Desde 2012, a hirudotherapia é excluída da lista de serviços médicos.

Atualmente, o apelo de um curandeiro está fora da estrutura do campo legal. Todos podem de fato explicar um curandeiro e prejudicar a saúde humana

“Para obter a conclusão da Associação Russa de Medicina Tradicional de que você é um curandeiro, não é difícil” “

O curandeiro realiza atividades sem a permissão do Ministério da Saúde e não entrará em contato com ele: “Existe uma base de clientes desenvolvida, as pessoas confiam em mim sem papel”, diz Azat Muratov.

O Dr. chinês MA, que salvou meu amigo em pouco tempo, também respondeu à questão da resolução negativa e curta: “Não preciso fazer”.

O sócio -gerente do escritório de advocacia “Ango” Alexei Golovchenko diz que hoje a profissão de curandeiro está fora da estrutura do campo legal. “De fato, todos podem se declarar um curandeiro e prejudicar a saúde humana. É por isso que é necessário levar a atividade dos curandeiros pelo menos. É necessário colocá -los em circulação “, disse Alexei Golovchenko.

A propósito, nenhum dos “Narodniks” declarou dados sobre renda, mas aparentemente eles são bons. Alguns têm um recorde com um mês de antecedência e os serviços não são baratos – todas as sessões de três mil rublos. Se você aceitar 10 pessoas por dia, é fácil calcular que o valor resultará em um mês em mais de meio milhão de rublos.

A propósito, em 2024 o Estado DeMa começou a trabalhar no projeto de lei nas atividades dos curandeiros folclóricos, estão sendo preparadas mudanças na lei “com base na proteção da saúde dos cidadãos na Federação Russa”. Como o Estado Duma notou Rimma Utyasheva, é necessário controlar esses especialistas. “Temos que queimar a experiência da Bashkiria em todo o país. Então, sabemos quem é quem o Ministério da Saúde saberá. Em geral, não sou contra a medicina tradicional, mas deve estar sob controle. Estamos trabalhando em uma iniciativa legislativa, de que, da qual a tarefa é resolver problemas legais ” – resumiu o substituto.

Até agora, obter permissão para realizar atividades de cura do Ministério da Saúde da República tem sido uma empresa voluntária. De qualquer forma, não há punição por sua ausência. Os especialistas acreditam que, entre outras coisas, um seguro de responsabilidade obrigatório de curandeiros. A palavra para os representantes do estado Duma.