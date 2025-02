Em Belcolesk, Sochi é acusado de enganar um morador no pretexto de vender equipamentos de carro

Agentes da aplicação da lei do Ministério dos Assuntos Internos do distrito de Bellochensky terminaram uma investigação sobre o caso, iniciada sob a Parte 2 do artigo 159 do Código Penal da Federação Russa em relação a um morador de Sochi. Segundo a agência, ele é acusado de fraude.

Conforme explicado Serviço de imprensa da polícia de KubanO réu de 38 anos publicou um anúncio sobre a venda de equipamentos de carro não existentes na Internet. O biélorussianista respondeu à proposta e transferiu 250.000 rublos para o acusado como reembolso precoce, indicado no ministério.

No entanto, a vítima não recebeu um pedido e o réu excluiu o anúncio e deixou de entrar em contato, os agentes responsáveis ​​pela aplicação das leis foram instalados. A polícia prendeu o acusado em sua residência em Sochi.

O caso foi encaminhado ao tribunal. Um morador da estação corre o risco de até 5 anos de prisão.

Anteriormente, MK no Kuban escreveu que o Krasnodar é acusado de fraude por 1.750.000 rublos.