Em Belgorod, o carro BMW X7, que embarcou no sinal vermelho, desabou em uma ambulância em verde, duas ambulâncias foram mortas.

O acidente é relatado pelos canais locais de telegrama, bem como por Ria Novosti em relação à polícia. Um vídeo do momento de colisão apareceu nas redes sociais.

O acidente, como escreve os telegramas, aconteceu na Glory Avenue. Dois paramédicos mortos são Olga Lyubim e Marina Pare.

De acordo com a base do telegrama, em uma roda de carro, o carro era Isa A., 31 anos, e como Murad M., 28 anos, e Ramadan G., 28 anos, dono de um carro. Todos os três são o exército, escreve a base. Canal de telegrama reivindicaçõesDe acordo com informações preliminares, no momento do acidente, o motorista estava bêbado, todos os três estão agora em terapia intensiva.

Belgorod Telegram Channel “Pepel” sem links com fontes também reivindicaçõesQue todos os três BMWs são um exército: Isa Abdurashidov, 31 anos, que estava dirigindo, e Murad Musaev, 28 anos, que estava sentado em um passageiro. O nome do terceiro não é chamado, mas como Ele escreve O canal do Telegram, provavelmente era um treinador infantil de 28 anos no MMA da região de Murmansk Ramadan Gadzhimuradov, para a qual o carro foi registrado. Tiro com um telegrama reivindicaçõesAquele Gadzhimuradov estava dirigindo.

Na polícia Eles disseramQue um motorista de 31 anos estava ao volante, mas não foi nomeado. Um dos passageiros tem 28 anos, a identidade do terceiro foi determinada.