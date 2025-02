Em Buryatia, o oficial de justiça colocou uma mulher tentando abrir suas veias

O incidente ocorreu no posto de controle do Tribunal de Eavninsky. Antes de passar pelo torniquete, um dos visitantes de repente puxou um pescoço de uma garrafa de vidro e tentou cortar suas veias na mão. O chefe do ramo local dos oficiais de justiça Ayur Balmaev respondeu a tempo e conseguiu pegar o trecho antes que a mulher conseguisse se machucar.

Aconteceu que um cidadão de 41 anos manteve o prédio do tribunal junto com o departamento de investigação entre distritos. Além disso, ela estava intoxicada. A pesquisa mostrou 0,83 ppm.

Também é relatado que a mulher se comportou agressivamente, expressou obsceno e não respondeu aos requisitos para atender às regras de conduta do tribunal. Ela foi levada à responsabilidade administrativa pela violação da ordem.