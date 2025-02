Como contado No Ministério dos Assuntos Internos da cidade de Cheboksary, um passageiro no banco de trás de repente começou a insultar o motorista e depois começou a estrangulá -lo. Tudo o que aconteceu caiu na gravação do DVR.

O atacante está instalado. Acabou sendo um morador local de 32 anos que explicou que estava bêbado e não se lembrava de nada.

A vítima foi enviada para uma investigação. De acordo com seus resultados, será tomada uma decisão processual.