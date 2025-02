Em Chelyabinsk, cúmplices da pessoa condenada por um suborno com laptops foram mantidos em

Conforme relatado as próprias fontes do RG em agências policiais, desta vez um membro próximo da família do ex -funcionário público e o co -fundador de sua empresa foi realizado durante as medidas de pesquisa. Além disso, foi realizado o chefe de outra empresa rodoviária, que, segundo pesquisadores, desempenhou o papel de um intermediário entre Dortroygruppe e anteriormente representativo de Chelyabinskavtodor.

O departamento de pesquisa do IC da região ainda não anunciou detalhes. O FSB na região de Chelyabinsk confirmou e relatou o fato de detenção de contratados de rodovias que pesquisas e ações operacionais estão sendo realizadas em relação a ambos os prisioneiros.

Como RG escreveu, o chefe de Dorstroygrupp foi pego em um suborno com laptops a funcionários da filial de Jekaterinburg de Rosdorkhnology. Para esta oferta, eles deveriam ter excluído informações sobre as violações identificadas na região de Chelyabinsk no reparo e reconstrução das estradas. O contratado pagou aos funcionários do departamento de estradas local “South Ual” pelos mesmos 500 mil rublos. Como resultado, o trabalho não realizado foi aceito e pago.

O Tribunal considerou o ex-depósito culpado e o sentenciou a nove anos de prisão com uma multa de 6,5 milhões de rublos. Posteriormente, o apelo do Tribunal Regional de Chelyabinsk, no entanto, substituiu condicionalmente essa punição, levando em consideração a ajuda ativa do réu na investigação e divulgação de crimes.