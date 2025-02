“Então, juntamente com o pagamento federal de 400 mil rublos, o valor total será de 1,7 milhão de rublos” – – – observado no serviço de imprensa do governo regional.

Note -se que essa medida se aplicará àqueles que celebraram um contrato a partir de 1 de fevereiro de 2025 por pelo menos um ano.

Anteriormente, o tamanho de um pagamento de Klont -Sum estava no autônomo Okrug Chopotsk 500 mil rublos.