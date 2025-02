Um empresário do Darestan é suspeito de entregar produtos não -SUEDE a organizações educacionais. Um processo criminal foi instituído contra ele, disse o cargo de promotor público.

A autoridade de supervisão estabeleceu que, nos últimos dois anos, um empresário individual com base nos acordos concluídos em escolas e jardins infantis no distrito central de produtos lácteos do Dagrestan, que não tinham marcação e informação fornecida por lei, para um total de mais de 1,5 milhão de rublos.

A lei russa não permite a circulação alimentar que não possui marcação obrigatória.