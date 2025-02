O policial recebeu feridas de armas de fogo como resultado de um ataque cometido em Derbent no Dagestão em 9 de fevereiro, foi anunciado o Comitê de Investigação do Dagestão.

Segundo os investigadores, três moradores atacaram um policial perto de uma das instituições públicas em Derbent. O Reino Unido informou que os atacantes espancaram o funcionário do Ministério do Interior, após o que um deles assumiu a arma oficial do policial e atirou nele pelo menos oito vezes. A vítima está hospitalizada.

O comitê de investigação disse que os três suspeitos foram detidos. De acordo com as fontes de Tassa Ria Novosti, entre os detidos – anteriormente condenados Sandro Shikhmagomedov, filho do ex -chefe do condado de Tabasaran do Dagestan Nurmagomed Shikhmagomedov.

O Reino Unido abriu o processo criminal sob artigos sobre o ataque à vida de um policial (317 do Código Penal) e o peculato de armas de fogo usando a violência (“B” B “Parte 4 do artigo 226 do Código Penal).