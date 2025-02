Aconteceu que, em dezembro, as compras de chocolate e outros produtos acabados com a Geórgia do Cocoa totalizaram US $ 4,3 milhões, o que é 26% a mais de um mês antes. Um total de US $ 29,9 milhões da Rússia na Geórgia foi entregue no ano passado.

Além disso, o aumento durante o ano foi de 2% – graças a isso, foi possível atingir indicadores máximos desde 2022.

De acordo com os resultados de 2024, um país vizinho geralmente adquiria doces, massas, bebidas com cacau etc. (por US $ 23 milhões), bares, chocolate e outros doces com enchimento (por US $ 4,04 milhões) e produtos sem enchimento ($ 2 , 8 milhões).

