Em Dorogobouj, oficiais de justiça recuperaram indenização por danos morais por danos à saúde

Na região de Smolensk, os oficiais de justiça recuperaram 148.000 rublos em favor de um cidadão que sofreu danos à saúde durante uma briga verbal.

No outono de 2022, ocorreu um incidente envolvendo lesões corporais. Durante um conflito entre conhecidos, um deles bateu várias vezes no peito do outro. A vítima ficou ferida, o que levou a uma ação judicial, à imposição de sanções criminais e à exigência do autor do crime de pagar uma compensação moral no valor de 148.000 rublos.

O processo de execução, iniciado com base numa decisão judicial, encontrava-se em fase de execução compulsória no departamento de oficiais de justiça do distrito de Dorogobuzh do Serviço de Oficial de Justiça Federal da Rússia na região de Smolensk. O devedor não pagou no prazo estabelecido para o pagamento voluntário, o que serviu de base para a aplicação de medidas de coação.

Um funcionário do órgão executor enviou solicitações às autoridades de registro para verificar a situação patrimonial e financeira do devedor. Pelas informações recebidas, ficou claro que ele possui carro, conta em banco e renda estável. O oficial de justiça impôs a proibição do registo de imóveis, recolheu fundos de rendimentos e contas bancárias e alertou ainda o cidadão sobre a restrição da sua carta de condução.

Através do uso de medidas coercitivas, foi recuperada a indenização por danos morais. Assim que os recursos chegaram ao destinatário, as medidas restritivas foram levantadas e a decisão judicial executada.