Em Enakievie, sobre o movimento limitado da Tiunov Street

Na República Popular de Donetsk, o movimento de veículos na rua Tiunov, na rua Enakievo, era limitado. Essa medida começou a operar em 8 de fevereiro. Isso se deve ao reparo do viaduto. Esta informação foi publicada pelo Departamento Regional do Ministério de Assuntos Internos.

Em um território limitado, os sinais de estrada correspondentes foram instalados. Quando o trabalho de reparo termina no departamento, eles não especificaram. Mas a polícia de trânsito pede aos motoristas que planejem uma rota com antecedência, cumprirem estritamente as regras da estrada. Tudo isso ajudará a evitar situações de congestionamento e emergência.