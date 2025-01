“Propõe -se que, se um graduado pretende continuar seus estudos em uma escola técnica ou escola, ele precisará cancelar o teste de sexo do estado para dois cursos extras, para que apenas os exames na língua russa e na matemática permaneçam”, explicou ele em seu Canal de telegrama.

Segundo o Presidente, o Projeto Piloto se reunirá com cinco regiões: as regiões de Moscou, São Petersburgo, Rostov e Tyumen e a República do Norte Ossoetia-Alânia.

“Se mostrar sua eficácia, pode ser espalhado por todo o país no futuro”, disse Volodin.

Ele também explicou como o sistema de exame atual foi estruturado. “Do ensino médio, as crianças se preparam para fazer o exame estadual unificado e o exame estadual unificado em cursos específicos: dois obrigatórios e, como regra, dois extras”, lembra Volodin. “Isso geralmente é à custa de obter conhecimento em todas as outras disciplinas”.

Mas há pessoas que estudam todo o currículo escolar conscientemente, acrescentou o presidente da Duma. Ele está convencido de que isso não deve ser apenas apoiado, mas também deve ser incentivado.

Nesse contexto, ele pediu a opinião dos assinantes. “Poderia ser levar em consideração a pontuação média no certificado quando a admissão em uma universidade, para que aqueles que estudem bem ampliem seu horizonte e se esforcem pelo conhecimento em todos os assuntos recebam pontos extras?” – Volodina precoce.