Em fotos | Ensaio do Dia da República de 2025: De soldados a trompetistas: Veja como acontecerão as 76 grandes celebrações

Ensaio do Dia da República: À medida que o Dia da República se aproxima, o ensaio para o grande evento está a todo vapor para o grande evento em 26 de janeiro. O principal convidado das celebrações do 76º Dia da República chegará à Índia no dia 25 de janeiro para uma visita de dois dias. A Índia aguarda a chegada do presidente indonésio Prabowo Subianto, que prestigiará o evento como convidado principal e deixará o país no dia 26 de janeiro.

O Ministério das Relações Exteriores (MEA) disse em comunicado na quinta-feira: “A convite do Primeiro Ministro Narendra Modi, o Presidente da República da Indonésia, Prabowo Subianto, fará uma visita de Estado à Índia de 25 a 26 de janeiro”. . Ele acrescentou: “O presidente Prabowo também será o principal convidado das celebrações do 76º Dia da República na Índia”.

Esta será a primeira visita do Presidente Prabowo Subianto à Índia após assumir o cargo em outubro de 2024. As imagens do ensaio do Dia da República de 2025 mostram a participação de soldados, trompetistas e camelos.

Passes para o ensaio geral do Desfile do Dia da República 2025 “Devido à demanda sem precedentes por ingressos para as Comemorações do Dia da República (RDC) 2025, o Ministério da Defesa está emitindo passes para testemunhar o ensaio geral do desfile, que será realizado no Kartavya Path, Nova Delhi, em 23 de janeiro de 2025. ” ”, afirmou o Ministério da Defesa em comunicado à imprensa de 14 de janeiro.

Os cidadãos que desejarem assistir ao ensaio geral poderão assistir ao espetáculo no dia 23 de janeiro, acessando os passes após se cadastrarem no portal Aamantran, aamantran.mod.gov.in. Os passes também estarão acessíveis através da aplicação móvel Aamantran até 17 de janeiro, desde que a quota do dia não esteja esgotada.

Polícia de Trânsito de Delhi emite aviso para ensaio do Dia da República Os ensaios para o desfile do Dia da República estão sendo realizados no Caminho Kartavya. A Polícia Rodoviária de Delhi emitiu um comunicado na quarta-feira, 18, 20 e 21 de janeiro. De acordo com o comunicado, as restrições de tráfego entrariam em vigor entre 10h15 e 12h30 para a junção Kartavyapath-Rafi Marg, junção Kartavyapath-Janpath, junção Kartavypath-Mansingh. Entroncamento rodoviário e Kartavyapath-C-Hexágono.

