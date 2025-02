Em Gelendzhik, o vôo de tubos de cobre de blocos externos de sistemas divididos foi aberto

Os policiais de Gelendzhik abriram o vôo de tubos de cobre a partir de blocos externos de sistemas divididos instalados nas redes da loja. Os representantes dos pontos de varejo das redes falaram do desaparecimento das mercadorias pela polícia.

O serviço de imprensa do Ministério de Assuntos Internos de Gelendzhik explicou que um morador de 30 anos da estação estava envolvido em 9 episódios de atividades ilegais. Segundo a agência, o jovem deu os canos a ponto de recepção do metal e eliminou dinheiro a critério pessoal.

Um processo criminal foi instituído contra um homem sob a Parte 1 do artigo 158 do Código Penal da Federação Russa. Ele está detido.

Anteriormente, “MK in the Kuban” escreveu que, em Krasnodar, os agentes responsáveis ​​pela aplicação de leis possuíam um homem suspeito de voo de dinheiro do caixa de beleza.