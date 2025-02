Bryan Johnson, conhecido por sua pesquisa anti -envelhecimento, deixou um podcast gravação com a Zerodha Co -Founder, Nikhil Kamath, reclamando de desconforto devido à baixa qualidade do ar.

O Milionário American Tech, em uma terça-feira na plataforma Micro-Blogging X, lamentou a poluição do ar que não era uma prioridade nacional para os líderes indianos, alegando que priorizar a limpeza do ar faria os melhores índios “do que curar todos os cânceres”.

Se estudos recentes estão a acontecer, Johnson, que visitou a Índia em janeiro, não estará fora de lugar.

Um estudo da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC) Pesquisa da Organização Mundial da Saúde e publicada em Medicina respiratória de Lancet Em 3 de fevereiro, ele encontrou um aumento no diagnóstico de câncer de pulmão entre pessoas que nunca fumaram, atribuindo poluição do ar como um importante contribuinte a essa tendência. “À medida que a prevalência de tabagismo continua a diminuir em muitos países em todo o mundo, a proporção de câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram aumentou”, afirmou o estudo.

Tradicionalmente, o tabagismo era visto como o principal risco de câncer de pulmão. No entanto, o estudo mostrou que a tendência está vendo uma mudança. O adenocarcinoma, um câncer que afeta as vias aéreas externas dos pulmões, tornou -se o mais comum entre os quatro subtipos de câncer de pulmão. É o tipo mais comum de câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram e estão ligadas à contaminação PM2.5.

De acordo com o estudo de Lancet, mais de 200.000 casos atribuídos ao adenocarcinoma em 2022.

A Índia, que tem uma das pessoas mais altas em cidades contaminadas do mundo, pinta uma imagem igualmente sombria quando se trata de câncer de pulmão. A Índia teve uma estimativa de 1,5 milhão de pessoas com câncer em 2023, 12% a mais desde 2018, de acordo com dados do Programa Nacional de Registro de Câncer (NCRP), compartilhados em Rajya Sabha em julho de 2024. Os cânceres de pulmão, boca, estômago e esôfago foram os O mais comum entre os homens, enquanto os cânceres do seno e cervical foram os mais comuns entre as mulheres, de acordo com o relatório do NCRP 2020, o último disponível.

A bagunça

As cidades indianas, especialmente o norte da Índia, lidam com a qualidade do ar severamente ruim há quase uma década. De acordo com outro estudo publicado em A lancet Em dezembro de 2024, quase toda a população indiana foi exposta a níveis de PM2.5 acima do limite prescrito por quem. Quando medido de acordo com os padrões de qualidade do ar ambiente nacional indiano, quase 82% da população foi exposta a níveis de PM2,5 acima do limite prescrito.

O estudo atribuiu mais de quase 3,8 milhões de mortes entre 2009 e 2019 à superexposição ao PM2.5. Segundo a OMS estimar, o número aumentou para 16,6 milhões de mortes durante o mesmo período.

A lancet O estudo enfatiza a importância de priorizar medidas preventivas, como programas de gestão da qualidade do ar focados nas principais fontes de poluição do ar. Nossos líderes perceberão?