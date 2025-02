O Gabinete do Comitê de Especialistas Russos para mascar suspendeu a investigação criminal sobre o ataque à jornalista Novaya Gazeta Elena Milashin e ao advogado Alexander Nemov, cometido em Grozny em julho de 2023. Sobre isso em 21 de fevereiro relatado NEHHNY NOVGOROD Edition Newsnn, referindo -se às palavras de Nemo.

O NewsNN também publicou uma cópia da suspensão do caso do caso 25 de dezembro de 2024. Segue -se que a investigação preliminar foi suspensa com base no parágrafo 1 da Parte 1 do Artigo 208 da Lei de Procedimento Penal. Esta passagem do artigo diz “uma pessoa sujeita a atração à medida que o acusado não é estabelecido”.

A declaração do investigador que suspendeu a investigação diz que a decisão pode reclamar do Reino Unido, do escritório do promotor ou do tribunal em Grozny.

Alexander Nemov disse ao Newsnn que, em sua opinião, os investigadores não pediram culpa. “Parece -me óbvio que eles realmente não pediram ninguém. Mas você tem que voar sobre os materiais (em Grozny) para se encontrar e deixar de lado o que foi feito lá para a busca certa por criminosos”, disse Nemov.

Cerca de 15 pessoas foram atacadas pela jornalista da Novaya Gazeta Elena Milashin e pelo advogado Alexander Nis em Grozny, quando chegaram aos 4 de julho de 2023, em Checena. Milashini é diagnosticado com lesão na cabeça fechada, várias fraturas das mãos e hematomas de tecidos moles, nas feridas de nariz, hematomas e contusões. Após o ataque, o comitê de investigação abriu um processo criminal em oito leis criminais, seguido pelo material do Reino Unido publicado pela NewsNN.

“Eles bateu minha cabeça no chão, a forçaram a comer” A jornalista Elena Milashin disse em detalhes que ela e o advogado Alexander não podiam ser espancadas em Grozny.