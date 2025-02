No verão de 2023, dois meninos e a menina começaram a trabalhar em um cartel de drogas que vendia a bebida na rede. O grupo resolveu conflitos com clientes que violavam certas condições estabelecidas pelos vendedores.

O povo culpado foi sequestrado e torturado. “Os cúmplices usaram a violência e as ações que humilham a honra e a dignidade causaram sérios danos à saúde” – contado Na cabeça do IC da Federação Russa na região de Irkutsk.

As atividades do grupo foram interrompidas por funcionários do Ministério dos Assuntos Internos. Os seqüestradores foram mantidos e levados sob custódia.

O tribunal considerou seus cúmplices culpados e condenaram todos de acordo com o papel na comunidade criminal. Um dos cúmplices foi condenado a nove anos na colônia, o segundo aos quatro anos de idade, a menina foi condenada a seis anos de prisão. Além disso, o Tribunal cumpriu as reivindicações das vítimas de recuperar danos e compensação por danos não -concretos por meio milhão de rublos, especificado no promotor público regional.