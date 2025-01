Em Israel, um drama político se desenrola em torno da libertação de reféns

No interminável teatro da política israelita, estamos a testemunhar o que poderia ser chamado de “Grande Dilema Político de 2025” – embora não seja exactamente o dilema sugerido pela teoria da probabilidade.

Dez membros da coligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu decidiram desempenhar o papel de partículas instáveis, enviando uma carta irada que equivale à fórmula “Apenas sobre os nossos cadáveres” relativamente ao proposto acordo de cessar-fogo com o Hamas, que incluiria a libertação de 3.000 pessoas. Prisioneiros palestinos.

Coalition Circus: um espetáculo em três atos

O governo de Netanyahu, que ostenta orgulhosamente o título de administração mais direitista da história de Israel, demonstra uma verdadeira arte do equilíbrio. Imagine um circo político onde o diretor (o líder da coligação) tenta conter vários atos ao mesmo tempo: acrobatas de extrema-direita ameaçando deixar a trupe, malabaristas moderados tentando manter as bolas do mundo em movimento e o carro palhaço da oposição. aparece periodicamente, pronto para buzinar a qualquer momento.

Dez membros da coligação rebelde – sete do Likud, dois do Otzma Yehudit e um do Sionismo Religioso – atiraram efectivamente o bolo político à cara de Netanyahu. Como se costuma dizer: “Com esses amigos você nem precisa de inimigos.”

Déjà vu histórico: já vimos este filme

Esta está longe de ser a primeira paixão política em Israel em torno das negociações com o Hamas. Desde os Acordos de Oslo na década de 1990 até ao rescaldo das eleições palestinianas de 2006, a política israelita tem demonstrado consistentemente o princípio de que “nada une os políticos como a oportunidade de discutir métodos de guerra contra o Hamas”.

A grande matemática da troca de prisioneiros

O acordo proposto inclui a libertação de até 3.000 prisioneiros palestinianos, um número que faz a ala direita da coligação apertar o coração e bater febrilmente nas suas calculadoras. Deve-se notar que na matemática política israelense a equação não envolve apenas números; é uma questão de narrativa. A libertação de uma pessoa é um gesto humanitário; 3000 é um terremoto político.

Xadrez regional: todo mundo joga, ninguém ganha

As implicações para a estabilidade regional são tão complexas como uma novela do Médio Oriente. Os estados árabes assistem com a intensidade dos torcedores da Copa do Mundo, os Estados Unidos, como sempre, como pais preocupados, tentam arbitrar do lado de fora, e o Hezbollah no Líbano provavelmente está estocando pipoca e fazendo anotações.

A caminhada na corda bamba de Netanyahu

O pobre Bibi (como Netanyahu é comumente chamado por seus colegas políticos) deve se sentir como um homem tentando resolver um cubo de Rubik enquanto anda de monociclo. Por um lado há pressão internacional para se chegar a um acordo, por outro lado há parceiros de coligação que dizem essencialmente “E você, Brutus?” » em hebraico.

Olhando para o futuro: bola de cristal nublada (como sempre)

Irá a coligação sobreviver a este último terramoto político? O acordo acontecerá? O mundo explodirá e chocará a todos?.. Sem resposta.

Uma coisa é certa: na política israelita, a única coisa previsível é a imprevisibilidade. Ao observar o desenrolar deste novo drama político, não podemos deixar de nos perguntar se em algum lugar os fantasmas dos antigos reis israelitas estão assistindo a este espetáculo político moderno pensando: “Pelo menos estávamos lidando apenas com reinos vizinhos – não com parceiros de coalizão. “.

A situação continua tão volátil como o debate orçamental no Knesset.

Aconteça o que acontecer, uma coisa é certa: a política israelita continua a provar que a realidade é de facto mais estranha do que a ficção e certamente mais divertida do que a maioria dos thrillers políticos.

Entretanto, os reféns terroristas permanecem em Gaza à espera do seu destino. Eles claramente não têm tempo para debate político. E o circo político praticado tanto pela oposição como pela coligação é o que menos lhes interessa hoje.