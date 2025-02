Em Ivanovo, a demanda de estúdio no mercado secundário aumentou 84%

De acordo com os resultados do quarto trimestre em Ivanovo, foi registrado um crescimento de 84% da participação em estúdios de compra no mercado imobiliário secundário. O aumento mais importante do desejo de comprar moradias neste mercado em comparação com o mesmo período de 2023 foi observado em Kemerovo, Moscou, Novosibirsk, Sevastopol e Yekaterinburg.

Os especialistas em imóveis da Avito realizaram uma análise dos parâmetros do mercado imobiliário secundário em seu portal pelo quarto trimestre de 2024. Segundo a plataforma, a oferta total na Rússia aumentou 9% em comparação com o quarto trimestre de 2023. Particularmente notável O crescimento foi observado nos apartamentos dos apartamentos de uma sala (+ 14%), estúdios e apartamentos de dois salões (+ 11% em cada). A proposta é atribuída por uma mudança de parte dos proprietários do mercado do mercado para a venda do mercado de aluguel de longo prazo.

A variedade de moradias secundárias em comparação com o quarto trimestre de 2023 estendeu -se a 35 das 45 cidades que participam do estudo. O aumento máximo foi registrado em OMSK (+ 60%), Kirov (+ 51%), Kemerov (+ 47%), bem como em Chelyabinsk e Ulan-Un (+ 42%), e em Samara (+ 40%) . Na capital, a proposta mostrou um aumento de 9%. Em Ivanovo, um aumento na oferta foi de 13% para todos os tipos de apartamentos, enquanto duas peças de salas e apartamentos de três salões aumentaram 16% em cada segmento e 20% de estúdios.

Comparado ao quarto trimestre de 2023, a demanda por moradias secundárias aumentou em 20 das 45 cidades em estudo. O maior aumento de juros ocorreu em Kemerovo (+ 24%), Moscou (+ 23%), Novosibirsk (+ 18%), Sévastopol (+ 17%), Yekaterinburg (+ 14%), bem como em tula, KaliningRad e São Petersburgo (+ 11% em cada). O nível geral de demanda na Rússia é praticamente inalterado, mas há um aumento no interesse em estúdios (+ 11%) e apartamentos em uma sala (+ 4%). Em Ivanovo, foi observado um aumento particularmente significativo no interesse nos 84% ​​dos estúdios.

“Um dos principais fatores de aumento da atividade no mercado secundário no quarto trimestre foi as transações alternativas quando novas moradias são adquiridas graças aos fundos para a venda do anterior. Isso é relevante quando um espaço maior é necessário para a família ou, inversamente, quando as crianças viajam, e a família prefere apartamentos um pouco menores em vez de um grande. Se a situação não exigir pressa ou se for necessário um grande empréstimo, muitos preferem adiar a compra para reduzir as taxas de juros em hipotecas “, disse Sergey Eremkin, diretor geral de imóveis secundários e suburbanos no Avito Real Estate.

No quarto trimestre de 2024, os preços mais baixos nos apartamentos do mercado secundário foram registrados em Smolensk (3,9 milhões de rublos), Ulyanovsk (4 milhões de rublos), Bryansk (4,1 milhões de rublos), Izhevsk (4,2 milhões de rufos), Astrakhani (4,4 milhões), rublos), bem como em Lipetsk e Tver (4,5 milhões de rublos cada). Moscou (31,6 milhões de rublos), Sochi (14,6 milhões de rublos) e Saint Petersburg (11,5 milhões de rublos) estavam a preços médios mais altos. Em Ivanovo, de acordo com os resultados do quarto trimestre, o custo médio do apartamento foi de 4,7 milhões de rublos, enquanto o custo de um metro quadrado atingiu 92.000 rublos.