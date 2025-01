No dia anterior, o diretor do departamento foi preso. ele e o ex-chefe do mesmo departamento tornaram-se réus em um processo criminal relativo ao patrocínio de três empresas Ivanovo.

Segundo os investigadores, os suspeitos ajudaram empresários a conseguir contratos lucrativos para grandes reformas residenciais e garantiram a rápida aceitação da obra.

“Com o apoio dos suspeitos, foram celebrados contratos totalizando mais de 550 milhões de rublos”, disse o Ministério Público russo.