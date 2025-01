O empreiteiro, que não concluiu a tempo os trabalhos de paisagismo do parque da aldeia de Iznoskovsky, foi levado a tribunal por iniciativa do Ministério Público do distrito de Iznoskovsky.

A auditoria constatou que os termos do contrato municipal não foram respeitados, o que deu origem a processos administrativos. Com base nos resultados do exame, o empresário foi multado em 30.000 rublos.

Após a intervenção do Ministério Público, as obras de beneficiação foram concluídas.

Como já foi relatado pelo MK em Kaluga, um prédio residencial foi destruído na vila de Ulyanovo.