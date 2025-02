Em janeiro, 250 mil mais seguidores: aqui está o "Regina" Giorgia Meloni

Pietro senaldi 1 de fevereiro de 2025

Giorgia Meloni se levanta ao social que ganha quase 250 mil novos seguidores em plataformas digitais em janeiro e adicionando Tiktok, Istagram, Facebook e YouTube. Se o LinkedIn for contado, ele sopra 275 mil. Com ela, a dois vice -primeiro -ministro, a líder de Forza Italia, Antonio Tajani, e a da competição, Matteo Salvini, também cresce. Por outro lado, Elly Schlein vacas e parece ter perdido sua acusação comunicativa, incapaz de pegar um novo público. A Agência de Comunicação da Arcadia certifica que todos os meses monitora as tendências e habilidades da rede de líderes políticos na rede. É um sinal da crescente popularidade do Presidente do Conselho e da primeira regra do governo.

Os dados foram anteriores às notícias da pesquisa para ajudar e escurecer – usadas por Giorgia Meloni, bem como o secretário de Befati da presidência Alfredo Mantovano e os ministros Carlo Nordio e Matteo plantaram – sobre o repatriamento da polícia do juiz libic, contra Masri . Esta pode ser uma boa notícia. De fato, a realocação do escritório do promotor público deixou o eleitorado do centro, o mais neutro no meio dos direitos, os corações somente dos fãs mais aquecidos da esquerda, que se refere às cabeças das cabeças do The Heads of the Cabeças das cabeças das cabeças das cabeças das cabeças de entender as cabeças das cabeças das cabeças das cabeças das cabeças de Giuseppe Conte e Elly Schlein. Em suma, radicalizou as posições e aqueles que se mudaram um pouco mais para a maioria no meio.





Portanto, embora ainda não seja detectável em um nível demônio, é perceptível no ar que o movimento do judiciário aumentou a popularidade do primeiro -ministro. Isso também se deve ao vídeo, generalizado, não surpreendentemente em suas redes sociais, com quem Meloni defendeu publicamente, muito diferente daquele em que os líderes do M5S e do Partido Democrata se limitaram a dar mentiros O gerente do governo de Trípoli, como se, sem ele, seu lugar à frente das prisões da Líbia tivesse sido levado por San Francesco.

Para observar, além do desempenho do primeiro -ministro, que vence todos no aumento em relação a cada plataforma individual, a de Salvini, primeiro em curtidas, a apreciação do público pelas intervenções individuais e a de Tajani, primeiro Em geral, em geral, para confirmar que é o líder mais transversal do centro. As redes sociais sociais, portanto, refletem um estado geral de saúde da maioria. Curioso como, na oposição, arquiva os líderes mais apreciados são os mais distantes do secretário Dem, que é o CARLO CALENDA – ele é o maior sentimento positivo – e Matteo Renzi, que tem uma preferência igual à de Nicola Fratoianni, o concorrente para Elly.

Deve -se notar que o Secretário do Partido Democrata não se enquadra nas dez principais posições, no nível de aumento dos seguidores, em uma das quatro plataformas sociais pesquisadas. Maluccio também Giuseppe Conte, que coleta menos entradas na Internet e menos apreciação pelo ex -raspador florentino e, é claro, de Schlein, primeiro à esquerda neste item, mas em larga escala atrás do tridente central. A lição que pode ser extraída da análise de Arcadia é que a oposição perde contato com o eleitorado, os argumentos e controvérsias não interceptam o interesse dos usuários. Um fenômeno oposto ao que geralmente acontece na política, onde, como os casos de cinco estrelas para e da competição e dos irmãos da Itália demonstram mais tarde, eles são as forças armadas que não são para o governo consentir em redes sociais.

Em vez disso, os dados das plataformas digitais confirmam a peculiaridade do Meloni executivo e do primeiro -ministro que, apesar do poder por mais de dois anos, mantêm altos índices de aprovação. A Fratelli D’Italia é, de acordo com as últimas pesquisas, de fato quase cinco pontos acima de 26% obtidos até a última política e pela primeira vez desde 2023 na média ponderada, retorna acima de 30%. A Forza Italia está mais de um ponto acima de 8% em 2022 e o Partido Salvini também registra um pequeno aumento, no qual 9% é atingido. Os dados das redes sociais também refletem o fato de que o Centro consegue falar mais facilmente com as novas gerações do que no passado e é a prova de que uma grande parte do consenso da DP agora vive no humor conservador e habitado, daquele duro núcleo que nunca mudou a implementação.