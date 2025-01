Em Kamchatka, duas crianças ficaram feridas quando fogos de artifício foram disparados

Como relatado na assessoria de imprensa do departamento, duas crianças procuraram atendimento médico com queimaduras térmicas no rosto e nas mãos. Por exemplo, em Petropavlovsk-Kamchatsky, um menino de dez anos ateou fogo à pólvora de um foguete e ficou ferido.

A segunda vítima é um morador de 12 anos da vila de Razdolny, distrito de Elizovsky. Segundo informações preliminares, o menino e o pai soltavam fogos de artifício. Além disso, o pai disparou contra o filho, queimando o nariz.

Com base nos resultados das fiscalizações, o órgão de investigação tomará decisões de acordo com os requisitos do direito processual penal.