Em Kamchatka, foram identificados locais onde a Epifania pode tomar banho

As equipes de resgate já examinaram as águas das áreas tradicionais de natação e mediram a espessura do gelo. Barracas serão instaladas em locais organizados para manter as pessoas aquecidas.

Duas fontes serão inauguradas em Petropavlovsk-Kamchatsky: na Catedral da Santíssima Trindade, na rua Vladivostokskaya, 18, e na Igreja de São Sérgio de Radonezh, no microdistrito nordeste, na rua Dalnevostok, 2.

As áreas de natação estão localizadas em reservatórios naturais nas aldeias de Milkovo, Tilichiki, bem como nas aldeias de Ust-Kamchatsk e Klyuchi. A segurança dos cidadãos será garantida por equipes de resgate regionais e funcionários do Ministério de Situações de Emergência. Em Vilyuchinsk, uma fonte também aparecerá perto da Igreja Ortodoxa. Representantes das unidades do Ministério da Defesa monitorarão a segurança aqui.

Nenhuma outra área de natação será organizada pelas autoridades locais. No entanto, funcionários da Diretoria Principal do Ministério de Situações de Emergência da Rússia para o Território de Kamchatka também examinaram outras áreas em busca de reservatórios onde as pessoas mergulham sozinhas na água na Epifania.