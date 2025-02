Em Kamchatka, o caso dos organizadores da campanha chegou ao tribunal, no qual os turistas morreram

O empresário individual de 82 anos e o gerente de 32 anos dos grupos turísticos são acusados ​​com base na parte 3 do artigo 238 do Código Penal da Federação Russa (a oferta de serviços que não atendem à segurança requisitos que acompanharam a morte de duas pessoas devido a negligência).

Lembre -se de que em março do ano passado uma avalanche do passe Krasnearmeysky no distrito de Elizovsky da imprensa de Krasno -Marmy será deixada no distrito de Elizovsky. Duas pessoas morreram um homem de 19 anos e uma mulher de 44 anos. Seus corpos não poderiam ser evacuados por vários dias.

A pesquisa é da opinião de que a tragédia ocorreu devido a uma avaliação incorreta do perigo da rota em mau tempo.

Os réus estão na prisão por até 10 anos.