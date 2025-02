Em Kamchatka, os construtores do hospital foram envenenados por casais químicos

De acordo com informações provisórias, o incidente ocorreu em 8 de fevereiro durante a construção de um hospital distrital na vila de Osor. Os homens foram envenenados por casais químicos durante o processamento da brigada de bombeiros de estruturas metálicas, foram admitidos no hospital.

Uma verificação pré-chefe é realizada, com base nos resultados dos quais uma decisão será tomada de acordo com os requisitos da legislação sobre procedimentos criminais. O promotor público do distrito de Karaginsky Em posse Sob o controle da instalação das circunstâncias do incidente.