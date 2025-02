Em Kandalaksha, eles realizaram 91 brigas em competições de boxe entre jovens

Em Kandalaksha, de 14 de fevereiro a 16 de fevereiro, um campeonato regional de boxe entre jovens tinha 13 a 14 anos. Isso foi relatado pelo serviço de imprensa do Ministério dos Esportes na região de Murmansk.

Representantes de Murmansk, Olenegorsk, Apatites, Monchegorsk, Kirovsk, Severomorsk, Kandalaksha, Slezhnogorsk e Roslyakovo participaram.

Durante todos os dias da competição, eles passaram 91 brigas. In Their Weight Category, The First Place Was Taken by Georgy Bukreev, Viktor Schirin, Afghan Mehtiev, Vladislav Epitashvili, Alexei Golyansky, Denis Kolesnikov, Timur Petrov, Matvey Lizenko, Egor Mikhailov, Denis Zhukov, Rdokhleb, Alexander Izumyumnikov, Alexander Kibroev, Alexander Malkov, Yaroslav Pupkov.

