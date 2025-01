Em Karelia, um snowmobile com turistas caiu em um alsem, matando um morador de São Petersburgo

Comitê de Investigação de Karelia excitado Um processo criminal com base no artigo 109 do Código Penal da Federação Russa – onde a morte foi causada por negligência. No serviço de busca e resgate da Karelian relatado Detalhes da situação de emergência.

Dois habitantes de São Petersburgo foram ao lago com uma empresa à noite; Havia um total de sete motos de neve; O primeiro caiu no alsem. Um homem conseguiu entrar no gelo, mas o corpo do segundo já foi armazenado por trabalhadores de resgate.

Os pesquisadores inspecionam a localização do acidente para descobrir a causa. E profissionais de resgate, residentes de Karelia e convidados, novamente nos lembram o clima quente que é atípico para a República. Sob tais circunstâncias, o gelo, especialmente em veículos, é extremamente perigoso.