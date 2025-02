Em Kazan, os investigadores vieram aos pais do ex -principal VGTRK Farid Kurbangaleeva e perguntaram a eles sobre sua filha, disse a própria jornalista no Facebook.

Segundo Kurbangalee, os pais foram questionados: “Como eu cheguei a uma vida assim – ou seja, tornou -se o criminoso do padrão mais alto, extradição valiosa”. Eles são “testados” separadamente em salas diferentes, então, como sugere jornalista “, supervisiona o testemunho”.

“Mamãe e papai não atingiram a sujeira na lama, embora essa situação os deixasse muito nervosos. Papai foi capaz de dar uma palestra sobre a ideologia do nazismo com forças de segurança, e minha mãe simplesmente os apertou com uma pergunta simples sobre a guerra Na Ucrânia: “Bem atacou alguém?” O apartamento de cabeça para baixo, obrigado isso também.

Desde 2007, Farid Kurbangaleeva trabalha como um programa de notícias líder no canal de TV da Rússia em 2014, após a anexação russa da Crimeia e as batalhas iniciais em Donbas, ela deixou o canal. Em 2018-2021, Kurbangaleeva trabalhou no canal atual e depois assumiu seu próprio canal.

Em junho de 2024, Kurbangalee foi proclamado o Ministério da Justiça da Federação Russa “Agentes Estrangeiros”. Na Rússia, Cubangaleev foi lançado casos criminais sobre justificação para o terrorismo e “falsificações” sobre o exército russo, o jornalista está incluído na “lista de extremistas e terroristas” russos.

Em 11 de fevereiro, o promotor russo da Rússia pediu a Kurbangaleeva que fosse dada pela República Tcheca. O caso de extradição será considerado pelo Tribunal em Praga. Kurbangaleeva disse que tinha um advogado que representaria seus interesses.

“Você pode realmente sentir o humor anti -rusk?” Em Moscou, os irmãos são julgados pelo acusado no caso de “fofocas” e “tentativas de sabotar”. “Mediazona” disse que seus pais questionaram